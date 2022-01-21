Глава Молдавии утверждает, что Россия причастна к разжиганию конфликта в Приднестровье

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что вооруженный конфликт в Приднестровье был попыткой воспрепятствовать независимости молдавского государства, к которому причастна Россия. Об этом она заявила в пятницу в интервью румынскому телеканалу ProTV.

"Война в Приднестровье была попыткой остановить процесс обретения независимости Республикой Молдова. Силы, которые не хотели, чтобы мы стали независимыми от Советского Союза, пытались остановить этот процесс", - сказала Санду. Отвечая на просьбу румынского журналиста назвать эти силы, глава Молдавии утверждала, что "всем предельно ясно, что Российская Федерация направила своих людей участвовать в этом действе против Республики Молдова".

Вооруженный конфликт на Днестре начался после распада СССР 2 марта 1992 года, когда в городе Дубоссары произошли столкновения между молдавской полицией и ополчением непризнанного Приднестровья. В июне он перерос в крупномасштабные бои в городе Бендеры, куда молдавское руководство ввело подразделения полиции и армии для "наведения конституционного порядка". В ходе столкновений погибло около тысячи человек, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.

Остановить братоубийственную войну удалось после того, как 21 июля 1992 года в Москве было подписано соглашение "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", в соответствии с которым в зону конфликта были введены российские миротворцы. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. За все эти годы здесь не было зарегистрировано ни одной вспышки насилия, что дало возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры о мирном урегулировании конфликта при участии гарантов - России и Украины, - посредника в лице ОБСЕ и наблюдателей от США и ЕС. В регионе также расквартирована Оперативная группа российских войск численностью около тысячи солдат и офицеров, которые вооружены легким стрелковым вооружением и оказывает поддержку миротворцам, оказавшимся в блокаде после того, как Украина перекрыла пути их снабжения. В Кишиневе требуют вывода ОГРВ и предлагают заменить миротворцев на международную миссию гражданских наблюдателей. Тирасполь считает их гарантами мира и категорически против.

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре 2 марта 1992 года отмечают как в Молдавии, так и в Приднестровье, однако траурные мероприятия проходят раздельно, вину за конфликт стороны возлагают друг на друга.