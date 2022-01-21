Порошенко заявил, что не будет другом Зеленского

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет другом действующего украинского лидера Владимира Зеленского, но призвал объединиться, чтобы спасти Украину.

"Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Зеленский точно не будем моим другом, и это я знаю. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед угрозой, реальной угрозой", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Украина 24".

По словам экс-президента, недооценка угрозы - "это тоже преступление". "Я не хочу никого пугать, но [необходимо объединиться], чтобы спасти Украину, потому что Украина может дать отпор тогда, когда она сильная, а сильная она тогда , когда она объединенная. И тут не нужно слов, нужны действия", - добавил Порошенко.

Он также раскритиковал Зеленского за видеообращение к соотечественникам 19 января, в котором глава государства призвал не вестись на фейки о якобы возможном вторжении РФ и сохранять спокойствие. В этой связи Порошенко возмутился, что президент "обратился к народу Украины, как к зрителям "Папика" или "Сватов" (сериалы, снятые студией, принадлежавшей Зеленскому - прим. ТАСС). "Я требую - уважайте народ Украины. С ним не нужно разговаривать, как с какими-то неразвитыми людьми, которым нужно говорить неправду", - добавил экс-президент.

Порошенко также призвал собрать в ближайший понедельник внеочередное заседание Верховной рады в связи с "внешней угрозой".