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Глава Молдавии хочет договориться с Россией о выводе войск из Приднестровья

Майя Санду отметила, что с Россией у республики "сложный, но необходимый диалог"

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Молдавии хотят договориться с Россией о выводе ее военных из Приднестровья и устранении барьеров в торговле. Об этом президент республики Майя Санду заявила в пятницу в интервью румынскому телеканалу Pro TV.

"С Россией у нас идет сложный, но необходимый диалог. В повестке много вопросов, некоторые из них мы надеемся решить быстро, другие более сложные. Мы обсуждаем проблему вывода российских военных, есть проблема ликвидации оружия со складов в Колбасне. Мы бы хотели ускорить решение этого вопроса, есть и проблемы экономического характера", - сказала Санду, отметив, что республика заинтересована в устранении торговых барьеров, с которыми сталкиваются молдавским экспортеры на российском рынке. Она также рассказала о заинтересованности Кишинева в обеспечении социальной защиты сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, которые работают в России.

После избрания президентом в ноябре 2020 года Санду неоднократно бывала с официальными и рабочими визитами в ряде стран ЕС, однако за все это время так и не посетила Москву. Премьер-министр Наталья Гаврилица, правительство которой было утверждено в августе прошлого года заявила, что о ее визите в Россию можно будет говорить только после заседания российско-молдавской межправительственной комиссии, которое планируется в марте нынешнего года. Свой первый зарубежный визит она совершила в Брюссель, где обсуждала финансовую помощь правительству и обязательства Молдавии перед ЕС, в отношении России она высказывалась за "активный и прагматичный диалог".

В ноябре прошлого года в Москве побывал с визитом вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску, который пригласил Сергея Лаврова приехать с визитом в Кишинев. Глава российской дипломатии заявил, что приглашение принял и сроки поездки будут согласованы по дипломатическим каналам.

Теги
РоссияМолдавияСанду, Майя
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