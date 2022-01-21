Глава Минобороны Румынии обвинил РФ в попытке создать новый железный занавес

БУХАРЕСТ, 21 января. /ТАСС/. Министр национальной обороны Румынии Василе Дынку утверждал в пятницу в беседе с журналистами в городе Араде (запад страны), что Российская Федерация "пытается создать новый железный занавес".

"Конечно, Российская Федерация пытается создать новый железный занавес, это ясно, но, по сути, это новая форма раздела сфер влияния, это происходит на мировом уровне, - приводит его слова агентство Agerpres. - <...> Вероятно, время от времени необходимо заключать новые типы договоров, новые отношения между странами, между существующими военно-политическими блоками. Думаю, что нынешний год - ключевой, история делается на наших глазах".

Отвечая на вопрос о том, запросила ли Румыния дополнительные гарантии у союзников, Дынку сказал, что "Румынии не нужно просить дополнительные гарантии, потому что она входит в крупнейший сейчас военно-политический союз".

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, указывается, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается этих стран.