В Палату представителей Конгресса США внесли инициативу о санкциях против России

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Конгрессмены-демократы внесли на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США свою версию предложенной ранее в Сенате инициативы о санкциях в отношении РФ в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении председателя комитета по иностранным делам палаты Грегори Микса (демократ от штата Нью-Йорк).

В документе содержатся те же инициативы, что и в сенатской версии проекта, в частности, введение санкций против президента РФ Владимира Путина, российского премьер-министра, глав МИД и Минобороны России, начальника Генштаба ВС РФ и других представителей военного руководства страны. Кроме того, ограничительные меры затрагивают проект "Северный поток - 2".