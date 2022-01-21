МИД Приднестровья: Молдавия наращивает сотрудничество с НАТО вопреки статусу нейтралитета

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Молдавия наращивает сотрудничество с НАТО, которое противоречит прописанному в ее Конституции нейтральному статусу. Об этом заявил в пятницу глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев в эфире телеканала "Первый приднестровский".

"Если страна сотрудничает с НАТО, участвует в миротворческих операциях НАТО, если там действуют центры НАТО, если она получает вооружения от стран участниц НАТО, в частности США, проводит несанкционированные учения в Зоне безопасности, въезжают не установленные силовые структуры в Зону безопасности, то назвать это нейтральным государством невозможно. Это не нейтралитет, это фактическое военное освоение территории Молдовы странами НАТО", - отметил Игнатьев.

Идея вхождения Молдавии в НАТО, которую продвигают ряд политических сил в стране, не находит поддержки у большинства ее граждан, о чем свидетельствуют все опросы социологов. Хотя в Конституции республики прописан нейтралитет, с 1994 года она сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. При этом несколько лет назад в Кишиневе открылось Бюро по связям с Североатлантическим альянсом, действует информационный центр. Новое правительство Молдавии, которое сформировала поддерживающая президента Майю Санду правящая Партия действия и солидарности, на этой неделе одобрило новый план взаимодействия с НАТО на 2022-2023 годы. В этом документе прописано укрепление боеспособности молдавской армии, расширение ее участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН, ЕС и ОБСЕ. В нем также обозначена цель добиться вывода российских военных из Молдавии и преобразование миротворческой операции с участием российских голубых касок в Приднестровье в гражданскую миссию под международным мандатом, против чего выступают власти Тирасполя.

Против углубления сотрудничества с военным блоком выступает ряд молдавских партий. В частности, лидер Партии социалистов, экс-президент страны Игорь Додон, которому принадлежит инициатива международного признания нейтралитета республики, считает, что это позволило бы ускорить решение приднестровской проблемы и объединить страну.