Суд приговорил партнера экс-адвоката Трампа к году тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Один из партнеров Рудольфа Джулиани - бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа - Игорь Фруман приговорен в пятницу к одному году и одному дню лишения свободы за участие в сговоре с целью привлечения иностранных средств для финансирования предвыборных кампаний в США. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Прокуратура предлагала назначить срок от 37 до 46 месяцев. Судья Пол Откен согласился с необходимостью назначить реальное наказание, однако не столь длительное, как просило обвинение. Фруман также заплатит штраф в размере $10 тыс.

В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа обвинялись в том, что они нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают также в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

В сентябре 2021 года Фруман признал себя виновным в привлечении иностранных денег. В октябре 2021 года присяжные признали виновным в этом же преступлении Парнаса.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына нынешнего президента США демократа Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа, который в итоге был оправдан.