Минобороны Украины пересмотрело положения по воинскому учету женщин

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Министерство обороны Украины существенно сократило список специальностей и профессий, представительницы которых подлежат постановке на воинский учет. Новая редакции приказа направлена на согласование в Министерство внутренних дел, Службу безопасности (СБУ) и Службу внешней разведки (СВР). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобороны.

"В частности, в новом приказе определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на военный учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям", - отмечает ведомство. Ранее в приказе речь шла о 35 профессиональных направлениях по 200 специальностям.

"С помощью военного учета мы должны не только обеспечивать текущие потребности войск, но и заботиться о развитии Вооруженных сил. В приказе мы утверждаем не все специальности, которые нам когда-то теоретически могут понадобиться, а только те, что наши военные считают актуальными в обозримой перспективе. Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий", - цитирует пресс-служба министра обороны Алексея Резникова. По его словам, это "позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше".

Преимущественно речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список будет утвержден после согласования с другими ведомствами. В проекте приказа также заложен механизм пересмотра списка "в случае необходимости и срочных потребностей".

Ранее в пятницу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам пересмотреть нормы, связанные с постановкой женщин на воинский учет.

Закон о воинском учете женщин

22 декабря был опубликован приказ Минобороны, расширяющий список специальностей женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывал сотни профессий, при этом работодатель обязан проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальности из этого списка, встали на учет. Уточнялось, что на учет обязаны будут встать беременные и женщины с несовершеннолетними детьми.

Фактически под действие приказа подпало большинство украинских женщин - от бухгалтеров, менеджеров и юристов до кладовщиц, почтальонов и маляров. За невыполнение требований Минобороны предусмотрены штрафы - от 850 до 1 700 гривен ($31-62) для самой уклонистки и от 5 100 до 8 500 гривен ($187-311) для ее работодателя.