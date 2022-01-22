Премьер Сербии заявила о планировавшемся покушении на президента в феврале

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Покушение на президента Сербии Александара Вучича должно было состояться в феврале. Об этом сообщила в пятницу премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала Prva.

"Информацию о покушении на президента Сербии мы получили 14 января от страны-члена Европейского союза. Покушение должно было состояться в феврале. Речь идет о серьезной угрозе, все детали сербскому МВД были переданы в письменной форме через Европол. В качестве одной из ответных мер была усилена безопасность президента", - заявила премьер-министр, выступая в программе "Первая тема".

Ранее в пятницу глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики Александара Вучича. "Мы получили оперативную информацию о существовании организованной преступной группы, которая ставит своей целью покушение на Александара Вучича", - сказал министр.

Вулин отметил, что оперативная информация поступила из одной из стран ЕС. Главой ОПГ министр назвал криминального авторитета Радое Звицера, главу черногорского Кавачского криминального клана.

Ранее, в начале 2020 года глава МВД Вулин также выступил с заявлением, что полиция располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение. Кроме того, глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД, задокументировано свыше 1,5 тыс. таких записей. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.

В интервью ТАСС глава МВД Александар Вулин сообщил, что при расследовании дела о прослушке Вучича и попытке организации покушения на него был обнаружен иностранный след.