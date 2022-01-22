В НАТО отвергли требование России вывести войска альянса из Восточной Европы

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. НАТО отвергает требование России вывести войска альянса из стран Восточной Европы. Об этом заявила в пятницу представитель альянса Оана Лунгеску журналистам в Брюсселе.

"НАТО не откажется от своей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе от присутствия войск в восточной части альянса, - заявила Лунгеску. - Требования России разделят членов НАТО на государства первого и второго класса, чего мы принять не можем. Мы никогда не пойдем на восстановление сфер влияния в Европе".

Она заявила, что НАТО "всегда будет отвечать на ухудшении своей безопасности усилением коллективной обороны".

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В распространенных в пятницу ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, указывается, что Болгария и Румыния не являлись членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается этих стран.