В ООН сообщили, что расследуют операцию ВС ЦАР против предполагаемых повстанцев

ООН, 22 января. /ТАСС/. Миссия ООН расследует данные о проведении вооруженными силами Центрально-Африканской Республики вместе с представителями неназванной службы безопасности операции против предполагаемых повстанцев. Как отмечается в сообщении пресс-службы всемирной организации, сотрудники миссии выехали на место инцидента.

"Миссия ООН в Центрально-Африканской Республике получила сообщения о том, что вооруженные силы республики и другие сотрудники в сфере безопасности провели в начале этой недели операцию против предполагаемых повстанцев [группировки] "Союз за мир в Центрально-Африканской Республике" к северу от города Бриа, - говорится в тексте. - Мы сейчас выясняем количество пострадавших и перемещенных лиц".

Миссия ООН направила сотрудников, в том числе группу по правам человека "в район инцидента и продолжает оценивать ситуацию, предпринимая необходимые меры для защиты гражданских лиц".

Ранее агентство AFP со ссылкой на источник утверждало, что операция была проведена 16-17 января с участием частной военной компании "Вагнер".

Как заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные советники находятся в Центрально-Африканской Республике, но Россия не вмешивается во внутренние дела этой страны.