Вашингтон отменил часть рейсов китайских авиакомпаний из США в КНР

ТАСС, 22 января. Министерство транспорта США приняло решение отменить часть рейсов нескольких китайских авиакомпаний из США в КНР в ответ на аналогичные действия Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) в отношении трех авиакомпаний США. Соответствующее заявление американского транспортного ведомства опубликовано на его сайте в пятницу.

"Недавние действия CAAC, направленные на ухудшение работы [авиаперевозчиков США] <...>, противоречат общественным интересам и требуют соразмерных мер со стороны министерства", - говорится в заявлении Минтранса. В ведомстве уточнили, что Администрация гражданской авиации Китая ранее в одностороннем порядке приостановила 44 рейса трех американских авиаперевозчиков из США в КНР - United Airlines, American Airlines и Delta Airlines - после того, как на борту их лайнеров были выявлены случаи заражения COVID-19.

"Действия CAAC в отношении указанных американских авиаперевозчиков не соответствуют условиям соглашения [между Китаем и США] и основаны на обстоятельствах, не зависящих от [самих] перевозчиков. В сложившейся ситуации мы приняли решение приостановить 44 пассажирских рейса [китайских авиакомпаний] из США в КНР", - констатировали в ведомстве. Указанные ограничения коснутся, в частности, авиакомпаний Air China, China Eastern Airlines, Xiamen Airlines и China Southern Airlines.

В дипмиссии Китая в США назвали решение Минтранса США о приостановке рейсов "необоснованным". "Очень необоснованно со стороны США приостанавливать полеты китайских авиакомпаний. Мы призываем американскую сторону прекратить <...> приостанавливать [их] рейсы", - приводит агентство Reuters слова пресс-секретаря китайского посольства в США Лю Пэнъюя.