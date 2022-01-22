Экс-постпред США при ОБСЕ призвал исключить Росиию из всех международных организаций

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Бывший постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал в случае эскалации ситуации вокруг Украины "приложить усилия для исключения РФ из всех международных организаций".
"Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран. Нужно приложить усилия для исключения России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ придерживается принципов Хельсинкских соглашений, в том числе того, что ни одна страна не нападает на другую, нарушая признанные границы. Если страны ОБСЕ не исключат РФ и ее сателлита в лице Белоруссии <...>, США не должны ее [организацию] больше финансировать", - считает Гилмор. Свою точку зрения он изложил в статье, опубликованной в пятницу на сайте журнала Foreign Policy.
Кроме того, бывший постпред призывает к введению санкций в отношении РФ, а также полагает, что на фоне ситуации с Украиной "для США пришло время активно привлекать" в НАТО Финляндию и Швецию. "Традиционно нейтральные Швеция и Финляндия теперь понимают, что им грозит "финляндизация", - пишет Гилмор.
Должность постпреда США при ОБСЕ Гилмор занимал с 2019 по 2021 годы На соответствующий пост его выдвинул тогдашний президент США Дональд Трамп. В 1994-1997 годах Гилмор был генпрокурором Вирджинии, а в 1998-2002 годах губернатором этого штата. В 2001 году он также возглавлял Национальный комитет Республиканской партии.
В мае 2020 года российский МИД из-за высказываний Гилмора в адрес России опубликовал комментарий, в котором призвал представителей США в международных организациях руководствоваться нормами дипломатии и не допускать безосновательной провокационной риторики. Как пояснили тогда в российском внешнеполитическом ведомстве, речь шла о заявлениях, сделанных Гилмором в ходе состоявшейся 29 апреля того года дискуссии на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене. В МИД указали, что Гилмор "не совладал с собственными эмоциями" и, увлекшись обвинениями в адрес России, попытался принизить значение принятого накануне совместного заявления президента России Владимира Путина и тогдашнего лидера США Трампа по случаю 75-летия встречи советских и американских войск на Эльбе.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.