Экс-постпред США при ОБСЕ призвал исключить Росиию из всех международных организаций

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Бывший постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор призвал в случае эскалации ситуации вокруг Украины "приложить усилия для исключения РФ из всех международных организаций".

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Россия должна стать изгоем среди цивилизованных стран. Нужно приложить усилия для исключения России из всех международных организаций, начиная с ОБСЕ. ОБСЕ придерживается принципов Хельсинкских соглашений, в том числе того, что ни одна страна не нападает на другую, нарушая признанные границы. Если страны ОБСЕ не исключат РФ и ее сателлита в лице Белоруссии <...>, США не должны ее [организацию] больше финансировать", - считает Гилмор. Свою точку зрения он изложил в статье, опубликованной в пятницу на сайте журнала Foreign Policy.

Кроме того, бывший постпред призывает к введению санкций в отношении РФ, а также полагает, что на фоне ситуации с Украиной "для США пришло время активно привлекать" в НАТО Финляндию и Швецию. "Традиционно нейтральные Швеция и Финляндия теперь понимают, что им грозит "финляндизация", - пишет Гилмор.

Должность постпреда США при ОБСЕ Гилмор занимал с 2019 по 2021 годы На соответствующий пост его выдвинул тогдашний президент США Дональд Трамп. В 1994-1997 годах Гилмор был генпрокурором Вирджинии, а в 1998-2002 годах губернатором этого штата. В 2001 году он также возглавлял Национальный комитет Республиканской партии.

В мае 2020 года российский МИД из-за высказываний Гилмора в адрес России опубликовал комментарий, в котором призвал представителей США в международных организациях руководствоваться нормами дипломатии и не допускать безосновательной провокационной риторики. Как пояснили тогда в российском внешнеполитическом ведомстве, речь шла о заявлениях, сделанных Гилмором в ходе состоявшейся 29 апреля того года дискуссии на Форуме по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) в Вене. В МИД указали, что Гилмор "не совладал с собственными эмоциями" и, увлекшись обвинениями в адрес России, попытался принизить значение принятого накануне совместного заявления президента России Владимира Путина и тогдашнего лидера США Трампа по случаю 75-летия встречи советских и американских войск на Эльбе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.