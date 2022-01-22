Первая партия военной помощи Украине от США прибыла в Киев

ТАСС, 22 января. Первая партия дополнительной военной помощи Украине от США прибыла в Киев. Об этом в субботу сообщается в Twitter американского посольства на Украине.

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта. Эта помощь <...>, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России", - говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что США в ближайшее время направят Украине дополнительную военную помощь, не уточнив, однако, объем поставок.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.