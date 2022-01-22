Первая партия военной помощи Украине от США прибыла в Киев

ТАСС, 22 января. Первая партия дополнительной военной помощи Украине от США прибыла в Киев. Об этом в субботу сообщается в Twitter американского посольства на Украине.
"Первая из нескольких партий пакета помощи, недавно принятого президентом [США Джо] Байденом для Украины, сегодня ночью прибыла в Киев. Этот груз включает около 90 тонн летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта. Эта помощь <...>, демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов укреплению обороноспособности Украины на фоне растущей агрессии со стороны России", - говорится в сообщении дипмиссии.
The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022
200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов заявила, что США в ближайшее время направят Украине дополнительную военную помощь, не уточнив, однако, объем поставок.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.