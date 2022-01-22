Фрегат ВМС Испании вышел из порта Галисии перед отправкой в направлении Черного моря

МАДРИД, 22 января. /ТАСС/. Испанский фрегат Blas de Lezo, который вскоре должен направиться в Черное море, вышел из порта автономного сообщества Галисия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны королевства.

Сначала корабль сделает остановку на военно-морской базе Рота в провинции Кадис. По данным агентства EFE, он примет участие в маневрах НАТО. Как уточнили в оборонном ведомстве, фрегат "вышел из порта в Ферроле в направлении базы Рота, а потом - Черного моря".

Ранее министр обороны королевства Маргарита Роблес информировала о решении ускорить отправку Blas de Lezo в рамках миссии НАТО.