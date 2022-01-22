Румен Радев во второй раз вступил в должность президента Болгарии

СОФИЯ, 22 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Инаугурация президента Болгарии Румена Радева состоялась в субботу в Софии. Президент, который во второй раз занимает высший государственный пост, выступил с речью перед гостями торжественной церемонии. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, на церемонию были приглашены более 250 человек - члены правительства во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, спикер парламента Никола Минчев, руководители политических партий и общественных организаций, главы дипломатических миссий, члены предвыборного штаба Радева, деятели науки и культуры.

В своем выступлении президент подчеркнул, что его победа на выборах была достигнута благодаря общим усилиям, которые "вывели общество из состояния апатии, вернули гражданам честные выборы, а парламенту возможность проведения реформ и укрепления государственности".

"В предстоящие годы будут внимательно следить за тем, чтобы наша страна не отклонялась с избранного пути, отстаивать ее суверенитет, законность и справедливость. Политические перемены - это только первый шаг, нас ждет еще много испытаний. Буду президентом всех болгар, независимо от партийной принадлежности, национальности и религии. Буду отстаивать права, интересы и достоинство своего народа. Верю, что вместе мы сможем строить свободное, демократичное, развивающееся и современное государство", - заявил глава государства.

Затем Радев вместе с вице-президентом Илияной Йотовой возложил венок к памятнику Неизвестному солдату и почтил память погибших за свободу Болгарии.

Приветствовать главу государства на улицы Софии вышли тысячи горожан, больше всего их собралось у здания администрации президента, где многие из них смогли лично поздравить президента и сфотографироваться с ним.