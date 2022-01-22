{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кулеба: заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с ее поддержкой Украине

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что заявления Германии идут вразрез с ее поддержкой Украины. Соответствующее заявление он разместил в субботу в Twitter.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - заявил министр.

Теги
УкраинаГерманияКулеба, Дмитрий Иванович
Медведчук приветствовал создание украинско-российской межпарламентской группы
По мнению депутата Рады, инициатива станет важным шагом к нормализации отношений между странами
Читать полностью