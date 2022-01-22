Кулеба: заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с ее поддержкой Украине

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что заявления Германии идут вразрез с ее поддержкой Украины. Соответствующее заявление он разместил в субботу в Twitter.

"Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности через предоставление разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания по отключению РФ от SWIFT - не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности", - заявил министр.