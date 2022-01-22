Премьер Баварии заявил, что вступления Украины в НАТО еще долго не будет в повестке дня

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Вступления Украины в НАТО еще долго не будет в повестке дня. Об этом заявил премьер Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung , которое опубликовано в субботу.

"При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос - планируется ли расширение НАТО на Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширения НАТО в восточном направлении на Украину долгое время не будет значиться в повестке", - сказал он.

Зёдер сказал, что Североатлантический альянс не является угрозой, но при этом призвал зафиксировать, что вопрос его расширения волнует Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Украина также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.