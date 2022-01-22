Киев требует разъяснить слова командующего ВМС ФРГ, что Крым не вернется в состав Украины

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. МИД Украины требует публичного разъяснения высказываний командующего ВМС Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым не вернется в состав Украины. Об этом заявил в субботу официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Крымский полуостров может быть потерян лишь в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря настойчивым усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решимость в противодействии государству-агрессору. В связи с этим требуем разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируют с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы", - говорится в комментарии Николенко агентству РБК-Украина.

В МИД Украины также выразили удивление словами Шенбаха о "необходимости восстановления диалога с Россией". "Даже попытка понять [президента РФ Владимира] Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и опасные пределы. В этом случае эти границы грубо нарушены", - заявили в украинском МИД.

Командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах, выступая ранее перед экспертами индийского Института оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара (IDSA), заявил, что "Крымский полуостров ушел и никогда не вернется [в состав Украины]". "Это факт", - подчеркнул вице-адмирал.