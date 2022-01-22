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Блинкен обсудил с главой МИД Канады ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США подчеркнул "готовность координировать и обеспечить масштабные последствия и серьезные экономические издержки для России за дальнейшую агрессию против Украины"

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонной беседе с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Жоли обсудили нашу общую обеспокоенность угрозой, которую Россия представляет для Украины, а также усилия, направленные на то, чтобы склонить Россию к выбору [пути] дипломатии и деэскалации", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что Блинкен подчеркнул также "готовность координировать и обеспечить масштабные последствия и серьезные экономические издержки для России за дальнейшую агрессию против Украины".

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.

Теги
УкраинаКанадаСШАРоссияБлинкен, ЭнтониЖоли, Мелани
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