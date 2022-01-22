Fox: Госдеп планирует 24 января начать эвакуацию семей сотрудников посольства США в Киеве

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Госдепартамент США распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. С таким утверждением выступил в субботу в Twitter журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон со ссылкой на неназванных чиновников США.

"Госдепартамент распорядился начать эвакуацию семей сотрудников посольства США на Украине уже в понедельник", - утверждал он.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что в ближайшие дни планируется обязательная эвакуация членов семей сотрудников посольства США в Киеве. Как отмечало агентство, страну также смогут покинуть сотрудники дипмиссии, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для ее работы функций, однако принимать решение об отъезде они будут самостоятельно.

Телекомпания CNN утверждала, что, "вероятно, начнут эвакуацию на следующей неделе". В Госдепартаменте США пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать эти сообщения.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов в пятницу заявила, что Госдепартамент США планирует возможность эвакуации американцев с Украины, как и в отношении любой другой страны, где ухудшаются условия безопасности. Она также напомнила, что американские власти не рекомендуют американцам посещать эту республику.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.