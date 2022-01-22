Главу ВМС ФРГ вызвали на разъяснительную беседу в Минобороны после выступления в Индии

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Руководство Министерства обороны Германии выразило непонимание в связи с выступлением командующего военно-морскими силами, вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха на конференции в Индии и вызвало его на разъяснительную беседу. Об этом сообщил в субботу на своем сайте журнал Der Spiegel со ссылкой на источники в кабмине.

Издание пишет, что офицер должен будет отчитаться перед генеральным инспектором ВС ФРГ Эберхардом Цорном. Беседа назначена на понедельник. Это было решено во время специальной видеоконференции, инициированной министром обороны Кристине Ламбрехт утром в субботу. Журнал отмечает, что слова Шёнбаха "серьезно рассердили представителей Минобороны ФРГ и МИД".

Шёнбах выступал в Институте оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара (IDSA). В частности, он выразил мнение, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины.

Как пишет Der Spiegel, сам Шёнбах уже выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Он сказал, что эти слова отражают только его личное мнение, а не позицию правительства ФРГ. Военнослужащий назвал это "явной ошибкой".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно.