В Румынии заявили, что страна не примет участия в возможном военном конфликте в регионе

БУХАРЕСТ, 22 января. /ТАСС/. Румыния не станет вступать в какой-либо вооруженный конфликт на данный момент, однако должна быть готова к подобному сценарию развития событий на границе Украины. С таким заявлением министр национальной обороны страны Василе Дынку выступил в субботу в интервью телеканалу Digi 24.

"Румыния не вступит ни в какую войну в этот момент, - сказал он. - Румыния лишь должна быть готова к последствиям возможного конфликта на границе Украины". "Мы не можем сводить к минимуму возможность военного конфликта на границе с Украиной, - продолжал министр. - Но это не означает, что Румыния будет вовлечена в эту войну, люди могут быть спокойны в этом отношении".

"Мы не можем сказать с уверенностью, будет ли война на Украине", - продолжал глава Минобороны, отметив, что НАТО не может пойти на военное вмешательство в этой стране, которая не является членом альянса. "Конечно, экономическая война, войны других типов, экономическая блокада, возможно, будут, если возникнет конфликт, но мы не ждем в этот момент так сказать горячей войны", - сказал он.

По словам Дынку, власти Румынии учитывают возможность волны украинских беженцев в случае конфликта в регионе. "Могут произойти массовые миграции из-за войны, и мы готовимся к этому, - сказал он. - <...> Мы готовы к возможному оказанию помощи мигрантам в этот период".

Президент Румынии Клаус Йоханнис созывает 26 января заседание совета обороны, который объединяет высшее руководство и глав силовых ведомств страны. В повестку заседания включены ситуация с безопасностью в расширенной зоне Черного моря и на восточном фланге НАТО, а также меры совершенствования способности реагировать на новые вызовы.

В последнее время в государствах Запада, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.