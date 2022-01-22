В Анкаре считают, что Турцию нельзя обвинять в поставках БПЛА на Украину

АНКАРА, 22 января. /ТАСС/. Турцию нельзя обвинять в поставках турецких ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украину, поскольку это соответствует плану партнерства с НАТО. Такое мнение выразил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция активно сотрудничает и с Россией, и с Украиной, и со странами-союзниками по НАТО в самых различных областях, в том числе в сфере оборонной промышленности. Одним из следствий подобного взаимодействия и стала поставка ударных БПЛА на Украину. Решение о закупке дронов было принято Киевом, и Анкару нельзя обвинять в чем-либо. Стоит напомнить, что Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Увеличение оборонного потенциала этой страны значится в качестве одного из пунктов индивидуального плана партнерства Украина - НАТО", - приводит его слова Анатолийское агентство.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее подтвердил, что украинские военные 26 октября впервые применили в Донбассе поставленный Анкарой беспилотный летательный аппарат Bayraktar. Командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что Bayraktar всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом и применяются там, "где необходимо усиление".

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене подчеркнул, что применение такой техники запрещено минскими соглашениями, а также не допускается мерами по усилению режима тишины, согласованными в июле 2020 года. Обеспокоенность в связи с сообщениями о применении украинскими вооруженными силами беспилотника Bayraktar выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.

Кроме того, в декабре президент РФ Владимир Путин провел переговоры с турецким партнером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы российский лидер указал на то, что Украина продолжает деструктивную линию, цель которой - срыв минских соглашений, о чем свидетельствует провокационная активность Вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов Bayraktar, которые Киеву поставила Анкара. При обсуждении проблематики внутриукраинского кризиса также было отмечено, что важно полностью и неукоснительно соблюдать Комплекс мер по выполнению минский соглашений, который был подписан в 2015 году, и другие договоренности, в том числе в "нормандском формате".

Bayraktar - ударный беспилотник турецкого производства с радиусом действия 150 км, крейсерской скоростью 130 км/ч и полезной нагрузкой до 50 кг. Он оснащен системой автоматического взлета и посадки. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания этих БПЛА.