Британский МИД рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок на Украину

ЛОНДОН, 22 января. /ТАСС/. МИД Великобритании рекомендовал гражданам Соединенного Королевства воздерживаться от поездок на Украину без крайней необходимости. Обновленные рекомендации были опубликованы в субботу на сайте британского ведомства.

"Министерство иностранных дел, по делам содружества и международного развития рекомендует не совершать каких-либо поездок в Луганскую область, Донецкую область и в Крым (британское правительство не признает присоединения Крыма к РФ - прим. ТАСС). Министерство также рекомендует воздерживаться от поездок в другие регионы Украины без крайней необходимости. Британским гражданам рекомендуется уведомлять [консульские службы] о пребывании на территории Украины", - говорится в документе.

В ведомстве предупреждают о вероятности "быстрого развития событий на Украине" в связи с сохраняющейся "неопределенностью по поводу намерений России". Британским гражданам советуют сохранять бдительность, внимательно следить за новостями и учитывать вероятность того, что им может потребоваться в срочном порядке изменить планы и покинуть страну.

"В случае возобновления военных действий где-либо на Украине возможности британского посольства в Киеве оказывать консульскую помощь будут сильно ограничены", - отмечают в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.