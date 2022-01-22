Госдеп не подтвердил сообщения об эвакуации семей сотрудников посольства США в Киеве

"Нам нечего объявить в настоящий момент", - сказала в субботу официальный представитель Госдепартамента в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию. "Мы проводим тщательное планирование действий в чрезвычайных обстоятельствах, что мы всегда делаем на тот случай, если ситуация в области безопасности ухудшится", - отметила при этом она.

Представитель Госдепартамента подчеркнула, что американские власти ранее уже рекомендовали соотечественникам пересмотреть свои планы посещения Украины. "Если будет принято решение изменить нашу позицию в вопросе американских дипломатов и их семей, американским гражданам не следует ожидать, что будет проводиться эвакуация за государственный счет. В настоящий момент доступны коммерческие рейсы для обеспечения выезда [из страны]", - подчеркнула она.

Ранее в субботу журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон написал у себя в Twitter, ссылаясь на неназванных чиновников США, что Госдеп распорядился с 24 января начать эвакуацию семей сотрудников американского посольства на Украине. До этого агентство Bloomberg, также ссылаясь на неназванные источники, сообщало, что в ближайшие дни планируется обязательная эвакуация членов семей сотрудников посольства США в Киеве. Как отмечало агентство, страну также смогут покинуть сотрудники дипмиссии, в чьи обязанности не входит выполнение критически важных для ее работы функций, однако принимать решение об отъезде они будут самостоятельно. Телекомпания CNN утверждала, что, "вероятно, начнут эвакуацию на следующей неделе".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов в пятницу заявила, что Госдепартамент США планирует возможность эвакуации американцев с Украины, как и в отношении любой другой страны, если там ухудшаются условия безопасности. Она также напомнила, что американские власти не рекомендуют американцам посещать эту республику.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.