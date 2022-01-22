В Сирии заявили, что жертвами ударов военной авиации США в Хасеке стали мирные граждане

БЕЙРУТ, 22 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии осудило неизбирательные удары, которые наносят ВВС США по гражданским объектам в одноименном административном центре провинции Хасеке, где идут бои между курдскими формированиями и террористами. В заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики, переданном в субботу агентством SANA, говорится, что "жертвами этих варварских действий стали мирные граждане, в том числе женщины, дети и старики".

"Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в безопасных районах, находящихся под контролем сирийской армии", - указывается в документе. В нем отмечается, что власти страны, несмотря на ограниченные возможности из-за санкций Запада, оказали неотложную помощь беженцам и предоставили им жилье, воду, лекарства, отопительные приборы и продовольствие.

"Сирия призывает Совет Безопасности ООН взять на себя ответственность за защиту мирного населения в Хасеке, против которого совершаются военные преступления", - подчеркивается в заявлении. В нем также содержится призыв к международному сообществу оказать срочную гуманитарную помощь пострадавшим семьям.

В пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев предупредил, что привлечение боевой авиации Вооруженных сил США к ликвидации террористов, которые ранее сбежали с территории тюрьмы в городе Хасеке, может привести к жертвам среди мирного населения. По его словам, "применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей".

Штурм тюрьмы

20 января банда, входящая в состав террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), проникла в Хасеке и попыталась взять штурмом расположенную там тюрьму Эс-Синаа. В ней содержатся свыше 3,5 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах ИГ. По сведениям телеканала Al Mayadeen, напавшие боевики подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

Курдские формирования из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые контролируют северо-восточную провинцию, в ходе операции по подавлению мятежа сумели задержать 130 террористов, бежавших из тюрьмы, были ликвидированы 56 боевиков. По информации агентства Фират, отряды СДС продолжают зачистку кварталов на южной окраине города. В операции участвуют американские ВВС, которые наносят удары по наземным целям.

Весной 2019 года отряды СДС при поддержке западной коалиции под эгидой США ликвидировали последний форпост террористов в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат, сотни сдавшихся в плен боевиков ИГ были перемещены оттуда в тюрьму Эс-Синаа.