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СМИ: Берлускони решил не избираться в президенты Италии

По данным агентства ANSA, экс-премьер во время встречи с лидерами правоцентристских партий "Лига" и "Братья Италии" предложил выдвинуть единую "достойную" кандидатуру, не назвав имен
Сильвио Берлускони EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
Описание
Сильвио Берлускони
© EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

РИМ, 22 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, претендовавший на пост главы государства, решил снять свою кандидатуру. Об этом сообщило в субботу агентство ANSA со ссылкой на источники в партии экс-премьера "Вперед, Италия".

По данным агентства, Берлускони во время встречи с лидерами правоцентристских партий "Лига" и "Братья Италии" предложил выдвинуть единую "достойную" кандидатуру, не назвав имен. При этом он выразил мнение, что Марио Драги, который также считается претендентом на пост президента, должен остаться премьер-министром.

Голосование по кандидатуре на пост президента Италии должно начаться 24 января на совместном заседании двух палат парламента.

Теги
ИталияБерлускони, Сильвио
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