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Минобороны ФРГ категорично дистанцировалось от заявлений главы ВМС, в том числе о Крыме

Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины

БЕРЛИН, 22 января. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ не разделяет мнение главнокомандующего ВМС вице-адмирала Кая-Ахима Шёнбаха, изложенное на конференции в Индии, в том числе по поводу Крыма. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель ведомства.

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"Данные высказывания по своему содержанию и формулировкам ни в коем случае не соответствуют позиции министерства. Господин Шёнбах получит возможность высказаться перед генеральным инспектором [Бундесвера Эберхардом Цорном]", - сказал он.

Шёнбах выступал в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA). В частности, он выразил мнение, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины. Журнал Der Spiegel сообщил, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. Руководитель военного ведомства Кристине Ламбрехт оперативно переговорила с Цорном и вызвала Шёнбаха на разъяснительную беседу, которая назначена на понедельник.

Сам главком ВМС уже выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Военачальник сказал, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался "в тот момент", а не позицию правительства ФРГ. Шёнбах назвал это "явной ошибкой".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно.

Правительство ФРГ считает, что такое решение противоречит международному праву.

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