Глава МИД Молдавии обсудит 24 января в Брюсселе сотрудничество с ЕС и НАТО

КИШИНЕВ, 22 января. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску совершит 24-25 января визит в Брюссель для встреч с представителями Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом он сообщил в субботу в Facebook.

"Мы обсудим приоритеты сотрудничества с НАТО, а также вопросы, направленные на укрепление политического диалога с ЕС. У меня запланированы встречи с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ, с генеральным секретарем внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино", - написал Попеску. По его словам, во время визита у него также состоятся встречи с другими чиновниками и депутатами Европарламента.

В ноябре прошлого года Попеску заявил, что нейтральный статус не должен препятствовать сотрудничеству Молдавии с другими странами в сфере безопасности. Заинтересованность в поддержке со стороны НАТО реформ в стране и модернизации молдавской армии выражала также президент страны Майя Санду. Эту позицию поддерживают и другие проевропейские политики, которые считают, что статус нейтралитета был "навязан" Молдавии после приднестровского конфликта и не должен мешать сотрудничеству.

Молдавия взаимодействует с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе также действует информационный центр альянса, а в декабре 2017 года открылось бюро по связям с НАТО. Активизацию сотрудничества с Североатлантическим альянсом критикует оппозиционный Блок коммунистов и социалистов.