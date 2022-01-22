Пушилин: около 120 тыс. украинских военных находятся у линии соприкосновения в Донбассе

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Порядка 120 тыс. военных с украинской стороны находятся на протяжении трех с половиной месяцев у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил в субботу глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Непосредственно с украинской стороны порядка 120 тыс. [военных у линии соприкосновения]. Это то, что мы видим, и это те, которые не попадают под ротационные количественные изменения. Имеется в виду, что это та стабильная цифра, которая сейчас нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной ориентировочно. [От границы с Россией] 100 км плюс-минус", - сказал он.

Пушилин добавил, что в ДНР знают о подготовке диверсионных групп, целью которых является совершение терактов. "Мы фиксируем все, что происходит, сколько вооружения поставляется со стороны определенных западных стран, стран НАТО. Это, конечно, стягивание наиболее оголтелых радикалов, я имею в виду "Правый сектор" (запрещенная в РФ националистическая группировка - прим. ТАСС), который Украина направила. Мы знаем точки дислокации", - отметил он.

"Мы же со своей стороны готовы. Проверяем периодически слаженность наших подразделений, в том числе экстренных служб, МЧС, скорой помощи, конечно. Ну и, безусловно, наши ребята, которые стоят на передовой, готовы ко всему. Мы, вопреки истерике западных СМИ, пока не готовимся идти в наступление", - заверил глава республики.