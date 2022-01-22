Вучич подтвердил, что информация о покушении на него поступила от одной из стран ЕС

БЕЛГРАД, 22 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что информация о покушении на него поступила от правоохранителей одной из стран ЕС.

"Одна европейская страна передала нам информацию о покушении, много деталей. Ничего особого я не скажу, это работа правоохранительных органов, я горжусь, что у нас на протяжении года нет ни одного заказного убийства, Сербия - одна из самых безопасных стран. Конечно, специальные службы работают над предотвращением", - сказал Вучич в субботу в эфире телеканала Pink. Он отметил, что правоохранители одной из стран ЕС написали сербским коллегам, когда и через кого должно было поступить оружие для покушения.

"Соответствующие органы Сербии принимают все меры, чтобы воспрепятствовать этому. У них есть все данные, они объявили [подозреваемых] в розыск, идут поиски отдельных лиц. Дестабилизация Сербии была бы в интересах многих, речь идет и о больших деньгах. Но мы должны продолжить борьбу с наркокартелями, и мы справимся с этим, у нас хорошая система безопасности", - заявил Вучич.

В пятницу глава МВД Сербии Александар Вулин заявил, что на президента республики готовилось покушение. Вулин отметил, что оперативная информация поступила от одной из стран ЕС. Главой ОПГ министр назвал криминального авторитета Радое Звицера, главу черногорского Кавачского криминального клана. В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что покушение планировалось на февраль.

В начале 2020 года глава МВД также выступил с заявлением, что полиция располагает оперативными данными о том, что на президента страны готовилось покушение. Кроме того, Вулин сообщил, что лидера страны прослушивали высшие чины МВД, задокументировано свыше 1,5 тыс. таких записей. Он также высказал опасение, что задержанные представители мафии находились в сговоре с представителями МВД, что предстоит доказать или опровергнуть в рамках уголовного дела.

Позднее в интервью ТАСС Вулин сообщил, что при расследовании дела о прослушке Вучича и попытке организации покушения на него был обнаружен иностранный след.