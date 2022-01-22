В посольстве КНР в РФ назвали провокацией публикацию о "просьбе не нападать на Украину"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Публикация агентства Bloomberg о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы просил президента РФ Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады в Пекине, является фейком и провокацией. Об этом заявили ТАСС в субботу в посольстве КНР в Москве.

"Публикация Bloomberg о том, что якобы глава КНР попросил главу России не нападать на Украину во время Олимпиады, чтобы не портить праздник, является фейком и провокацией", - говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве отметили, что позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. "Китайская сторона выступает за урегулирование разногласий путем диалога и консультаций в рамках минских соглашений", - указали в диппредставительстве.

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванного дипломата в Пекине сообщил о том, что Си Цзиньпин якобы мог просить Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, которая пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию "информационной спецоперацией" США, не исключив провокаций со стороны Вашингтона и Киева, в том числе военных.