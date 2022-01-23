Главком ВМС ФРГ подтвердил, что попросил главу Минобороны об отставке

ТАСС, 23 января. Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах, ранее выразивший мнение о невозможности возвращения Крыма в состав Украины, подтвердил, что попросил министра обороны Кристине Ламбрехт об отставке. Его заявление опубликовано в субботу на сайте Бундесвера.

"Я только что попросил федерального министра обороны немедленно освободить меня от исполнения обязанностей главнокомандующего военно-морскими силами", - говорится в сообщении. "Федеральный министр удовлетворила мою просьбу", - отмечается в тексте.

"Чтобы избежать дальнейшего ущерба флоту Германии, Бундесверу и прежде всего Федеративной Республике Германия, я считаю необходимым [совершить] этот шаг", - подчеркнул военачальник.

Согласно заявлению, до тех пор, пока не будет выбран новый главком ВМС, его обязанности будет исполнять заместитель Шёнбаха контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

Шёнбах, выступая в индийском Институте оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (IDSA), выразил мнение, что Крым "никогда не вернется" в состав Украины. Журнал Der Spiegel сообщил, что эти заявления вызвали раздражение в Минобороны и МИД ФРГ. Ламбрехт оперативно переговорила с генеральным инспектором Бундесвера Эберхардом Цорном и вызвала Шёнбаха на разъяснительную беседу, которая была назначена на понедельник. Сам главком ВМС уже выразил сожаление в связи со сделанными заявлениями. Военачальник сказал, что эти слова отражают только его личное мнение, которого он придерживался "в тот момент", а не позицию правительства ФРГ. Шёнбах назвал это "явной ошибкой".

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. Правительство ФРГ считает, что такое решение противоречит международному праву.