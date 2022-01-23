Кувейт стремится восстановить доверие между Ливаном и странами Персидского залива

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) солидарен с Ливаном и готов помочь ему выйти из трудной экономической ситуации. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насер ас-Сабах, выступая на пресс-конференции в Бейруте. Он сообщил, что его визит преследует цель восстановить доверие между Ливаном и шестью монархиями - членами ССАГПЗ.

"Ливан - это икона арабского мира, и мы хотим, чтобы он снова стал сильным государством, способным выполнять свои международные обязательства", - подчеркнул кувейтский министр. Он указал на наметившиеся позитивные изменения в отношениях с Бейрутом, но при этом предупредил, что Ливан "не должен служить плацдармом для вмешательства во внутренние дела арабских стран Персидского залива".

В свою очередь ливанский премьер-министр Наджиб Микати назвал визит главы кувейтского МИД "проявлением братских чувств, которые связывают народы двух государств на протяжении истории". Он выразил надежду на то, что "при поддержке Кувейта отношения с ССАГПЗ скоро войдут в нормальное русло".

Ас-Сабах стал первым крупным представителем арабских стран Персидского залива, который посетил Бейрут после прошлогоднего дипломатического скандала, вызванного высказываниями ушедшего в отставку министра информации Джорджа Кордахи. Экс-министр выступил в эфире телеканала Al Jazeera в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, агрессии со стороны Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, Эр-Рияд приостановил импорт ливанских овощей и фруктов, что нанесло урон экономике республики.

Как заявил в октябре прошлого года телеканалу Al Hadath саудовский министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд, "в отношениях между странами Персидского залива и Ливаном нет кризиса". По его словам, "проблема состоит в том, что Ливан находится под гегемонией агентов Ирана в лице шиитской [партии] "Хезболлах", которые полностью контролируют его правительство".