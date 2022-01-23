В МИД Британии заявили, что РФ хочет привести к власти на Украине лояльное правительство

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. МИД Великобритании утверждает, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Соответствующее заявление распространил в субботу МИД Британии.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее. Бывший украинский депутат Евгений Мураев рассматривается в качестве возможного кандидата", - говорится в тексте.

"У нас есть информация, согласно которой российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины в 2012-2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины в 2010-2012 годах и главу администрации бывшего президента Украины [Виктора] Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Николая Азарова, премьер-министра Украины в 2010-2014 годах", - утверждают в МИД Соединенного Королевства. При этом, по версии Лондона, некоторые из указанных лиц "в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину".

Глава МИД Британии Лиз Трасс в связи с этим призвала Москву к снятию напряженности и переговорам. С ее точки зрения, "опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль". Трасс считает, что "Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии". "Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой", - отметила она.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "британская позиция по Украине также ясна": Лондон "безоговорочно поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым". "Украина - независимое и суверенное государство", - добавили в МИД.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.