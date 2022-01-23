В Белом доме обеспокоены утверждениями Британии о планах России в отношении Украины

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Белый дом, комментируя заявление МИД Великобритании о якобы вынашиваемых Россией планах создать на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, сообщил в субботу, что в Вашингтоне с озабоченностью восприняли эти утверждения Лондона.

"Подобные планы вызывают глубокое беспокойство. Украинский народ имеет суверенное право определять свое собственное будущее, мы выступаем на стороне наших демократически избранных партнеров на Украине", - говорится в заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Ее слова приводит на своей странице в Twitter корреспондент газеты Politico Алекс Уорд.

Ранее МИД Соединенного Королевства выдвинул предположение, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. МИД России, комментируя эту версию Форин оффиса, в ответ призвал британских коллег перестать заниматься провокациями.