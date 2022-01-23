Telegraph: Британия может поддержать отключение РФ от SWIFT в случае вторжения на Украину

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании активно разрабатывает новые санкции в отношении России на случай ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщила в субботу газета Daily Telegraph, по информации которой кабинет министров Соединенного Королевства рассматривает возможность применения крайней меры в виде отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT.

"Все правительство активизирует подготовку: департаменты и спецслужбы проводят многочисленные ежедневные координационные встречи, чтобы попытаться устранить нынешнюю угрозу и подготовиться к любой эскалации", - цитирует издание источники, близкие к британскому премьер-министру Борису Джонсону.

"Великобритания работает с привлечением НАТО и в тесной координации с США, чтобы придать законную силу политике диалога и сдерживания, ища дипломатический путь, но готовя пакет санкций, которые поразят экономику России в самое сердце, если это (дипломатия - прим. ТАСС) не сработает", - сказал один из собеседников газеты.

Она уточняет, что британские послы получили указания продвигать идею введения ослабляющих Россию экономических рестрикций, если ситуация вокруг Украины усугубится.

Джонсон и единство Запада

Как отмечает в связи с этим издание, Джонсон считает, что новые санкции должны коснуться и газопровода "Северный поток - 2". Daily Telegraph добавляет, что он намерен провести телефонные переговоры с лидерами Группы семи, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, для согласования адресных мер, нацеленных против бизнесменов, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Их имена не раскрываются.

По утверждению источников, близких к Джонсону, он "опасается, что некоторые из мировых лидеров могут не осознавать в должной мере, насколько ухудшается ситуация на украинской границе, или не до конца понимают угрозу", якобы исходящую от России.

"Его решимость усилилась с момента последнего разговора с президентом Путиным, состоявшегося в декабре, но он рассматривает единство Запада как ключевой момент. Он поддерживает тесные контакты с [президентом Украины Владимиром] Зеленским и другими западными лидерами", - цитирует газета своего собеседника.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.