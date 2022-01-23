Экс-депутат Верховной рады опроверг слова британского МИД о поддержке со стороны России

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает безосновательными утверждения МИД Великобритании о том, что Россия рассматривает его в качестве потенциального главы лояльного по отношению к Москве украинского правительства. Комментируя в субботу сложившуюся ситуацию, политик предположил, что в МИД Великобритании "что-то напутали".

"Я с трудом пытаюсь переварить эту чушь и глупость. Возможно, кто-то хочет закрыть еще один независимый канал", - сообщил газете The Daily Telegraph Мураев, которому принадлежит украинский телеканал "Наш".

Он напомнил, что уже три года находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены. Имя Мураева внесено в список физических лиц, который был опубликован на сайте правительства РФ 25 декабря 2018 года.

"В британском Форин оффисе что-то напутали. Все это не очень логично", - добавил политик в комментарии газете The Observer.

Заявление МИД Соединенного Королевства посчитали странным и несколько опрошенных британскими СМИ украинских экспертов. Так, бывший руководитель пресс-службы дипведомства Василий Филипчук назвал его смехотворным.

Британская провокация

В субботу вечером МИД Великобритании выступил с утверждением о том, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине пророссийского правительства, которое якобы может возглавить Мураев. В Лондоне также сообщили о якобы имеющихся данных о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера в 2012-2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера в 2010-2012 годах и главу администрации экс-президента Виктора Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; Николая Азарова, премьер-министра в 2010-2014 годах.

По версии The Daily Telegraph соответствующие данные совместно собирали спецслужбы США и Великобритании, впоследствии одобрившие разглашение данной информации МИД Британии.

Комментируя заявления Лондона, МИД России призвал британскую сторону перестать заниматься провокациями.