В Мадриде заявили, что вступление Украины в НАТО сейчас не рассматривается

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящий момент не рассматривается. Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в опубликованном в воскресенье интервью газете El Mundo.

Отвечая на вопрос, вступят ли в Североатлантический альянс Швеция и Финляндия, министр отметил: "Следовало бы спросить [об этом] Швецию и Финляндию". Что касается Украины, то глава ведомства заявил, что "сейчас этот сценарий не рассматривается".

Альбарес выступил за урегулирование ситуации вокруг Украины с помощью диалога, но заверил, что Запад "готов к любым непредвиденным обстоятельствам". На вопрос о том, может ли он как глава МИД гарантировать, что через несколько месяцев на Украине не будет испанских солдат, Альбарес сказал: "Это заниматься политикой-фикцией". "Сейчас мы едины в [вопросе о необходимости] диалога, а не в таком сценарии", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.