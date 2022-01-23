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Reuters: в столице Буркина-Фасо в военном лагере была слышна стрельба

По данным агентства, она продолжалась в течение полутора часов

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Интенсивная стрельба была слышна утром в воскресенье на территории военного лагеря в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По его данным, в лагере Сангуле-Ламизана, на территории которого расположены в том числе здания Генерального штаба армии, стрельба началась около 05:00 по местному времени (08:00 мск) и продолжалась в течение полутора часов. Ее причины агентству неизвестны. Официальных сообщений о произошедшем пока нет.

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Против них начато расследование. Во главе группы, согласно новостному порталу Burkina24, стоят молодые офицеры.

В последние несколько месяцев президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны. При этом ряд военных потерял свои посты.

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