Правительство Буркина-Фасо опровергло информацию о захвате власти в стране военными

ПРЕТОРИЯ, 23 января. /ТАСС/. Военные не захватили власть в Буркина-Фасо. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении официального представителя буркинийского правительства Алкассума Майги.

"Информация, которая сейчас распространяется в социальных сетях, пытается убедить, что 23 января 2022 года армия захватила власть, - говорится в документе, который опубликован новостным порталом leFaso. - Правительство, признавая, что в некоторых казармах была открыта стрельба, опровергает данную информацию [о захвате власти военными] и призывает население сохранять спокойствие. Правительство подтверждает свое доверие армии, которая остается верной республиканским ценностям".

Как сообщило государственное Буркинийское радиовещание и телевидение, ранним утром в воскресенье в ряде казарм в столице страны Уагадугу и на базе ВВС произошла стрельба. После этого в социальных сетях появилась информация о возможном захвате власти военными. "Это были акты демонстрации недовольства со стороны ряда военнослужащих, но не больше, - подчеркнуто в репортаже телеканала. - Командование усиленно работает над восстановлением в казармах порядка".

Власти Буркина-Фасо объявили 11 января, что задержали группу военных, которые подозреваются в подготовке захвата власти в стране. Против них начато расследование. Во главе группы, согласно новостному порталу Burkina24, стоят молодые офицеры.

В последние несколько месяцев президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе провел ряд крупных перестановок в командовании вооруженными силами страны. При этом ряд военных потеряли свои посты.