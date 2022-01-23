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Япония и США провели совместные учения с участием атомных авианосцев

Они прошли 17-22 января к югу от Окинавы

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Крупные совместные учения морских Сил самообороны Японии и ВМС США прошли 17-22 января к югу от Окинавы. Об этом в воскресенье объявили Силы самообороны Японии.

Отмечается, что от американский стороны в учениях приняли участие 10 кораблей, включая атомные авианосцы "Карл Винсон" и "Авраам Линкольн". Японская сторона была представлена вертолетоносцем класса "Хюга".

По данным японского телеканала NHK, учения были призваны подчеркнуть сплоченность действий Японии и США в регионе на фоне роста активности Китая на море.

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ЯпонияСША
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