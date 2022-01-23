Посол Украины заявил, что верит утверждениям Лондона о планах Москвы в отношении Киева

ЛОНДОН, 23 января. /ТАСС/. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что доверяет утверждениям МИД Соединенного Королевства, согласно которым РФ якобы хочет привести к власти в Киеве пророссийских политиков.

"Я верю в это. Это уже не первый раз, когда они [Россия] пытаются сделать что-то такое - как в исторической ретроспективе, так и учитывая недавние времена", - утверждал украинский дипломат в интервью телеканалу Sky News. В свете появившейся информации он в очередной раз призвал ввести новые санкции против России, в том числе в отношении газопровода "Северный поток - 2". По словам Пристайко, Киев рассчитывает на более жесткую позицию Германии в этом вопросе. "Если они не готовы поставлять нам оружие, оборонительные виды вооружений, то пусть сделают что-нибудь, что поможет нам", - отметил глава диппредставительства Украины в Лондоне.

Пристайко добавил, что в случае российского вторжения на Украину республика "готова сражаться", однако материально-техническое обеспечение украинских вооруженных сил не позволит оказывать сопротивление длительное время.

В субботу вечером британский МИД выступил с утверждением о том, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине пророссийского правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. В Лондоне также сообщили о якобы имеющихся данных о связях российских спецслужб с бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера в 2012-2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера в 2010-2012 годах и главу администрации экс-президента Виктора Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны; экс-премьера Николая Азарова.

Комментируя заявления Лондона, МИД России призвал британскую сторону перестать заниматься провокациями. Сам Мураев назвал безосновательными утверждения британского внешнеполитического ведомства, поскольку он уже несколько лет находится под российскими санкциями, ему запрещен въезд на территорию РФ как лицу, представляющему угрозу национальной безопасности, а активы его отца в России заморожены.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.