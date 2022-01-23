Кулеба заявил, что украинцы на десятилетия запомнят нежелание ФРГ поставлять Киеву оружие

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Украина ценит политическую поддержку Германии, но разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в опубликованном в воскресенье интервью газете Die Welt.

"Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине", - сказал он. По его словам, это разочаровывает не только политиков, но и общественность. "К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально", - заявил Кулеба.

Германия вопреки требованиям украинской стороны неоднократно заявляла, что не будет продавать Киеву летальное оружие. Берлин это объясняет тем, что не осуществляет такие поставки в кризисные регионы. Об этом говорили и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок, и глава Минобороны Кристине Ламбрехт.

Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины и передаст его уже в феврале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что поставки оружия и военной техники на украинскую территорию странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке Украины силовым путем.