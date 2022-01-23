Госсекретарь МИД Франции назвал безумием предложения оппозиции вывести республику из НАТО

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон считает неприемлемыми предложения лидеров французской оппозиции, высказавшихся за выход страны из НАТО.

"Некоторые воспользовались случаем, чтобы сказать, что [Франции] надо выйти из НАТО. Это было бы безрассудным в настоящий момент", - сказал Бон в эфире телеканала CNews.

Он подчеркнул, что страны Запада должны консолидироваться в текущей напряженной ситуации, связанной с кризисом на Украине. "Разделение Запада, по моему глубокому убеждению, стало бы самым лучшим подарком, который мы можем сделать России", - утверждал он.

Таким образом госсекретарь, который отвечает в МИД Франции за связи с Европой, ответил на заявления ряда французских оппозиционных политиков, высказавшихся за выход республики из состава НАТО. В частности, с таким заявлением выступил депутат французского парламента, лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который баллотируется на предстоящих в апреле президентских выборах. В интервью газете Le Monde он выразил мнение, что "антироссийская политика не отвечает французским интересам, такой курс опасен и абсурден".

Кроме того, о выходе Франции из военной организации НАТО говорил кандидат в президенты правых взглядов, лидер движения "Реконкиста" Эрик Земмур. Также с предложением покинуть военную организацию НАТО ранее выступила депутат французского парламента Марин Ле Пен, также участвующая в президентских выборах.

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 10 и 24 апреля 2022 года.