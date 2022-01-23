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Кризис на Украине

В ДНР сообщили об обнаружении украинских систем залпового огня "Ураган" вблизи Славянска

Военное ведомство республики ранее предупредило о подготовке Киева к новому наступлению

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины перебросили реактивные системы залпового огня "Ураган" в район сел Краснополье и Адамовка к северо-западу от Славянска. Об этом в воскресенье сообщили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики.

"Командование операции объединенных сил (силовой операции в Донбассе - прим. ТАСС) под видом проведения тренировки управления огнем осуществило переброску в районы населенных пунктов Краснополье и Адамовка третьего реактивно-артиллерийского дивизиона 27-й артиллерийской бригады, на вооружении которого находятся 220-миллиметровые реактивные системы залпового огня "Ураган", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

Ранее военное ведомство республики предупредило о подготовке Киева к новому наступлению. В частности, сообщалось о разгрузке на железнодорожной станции Красноармейская (Покровск) установок "Ураган" и "Смерч". Также в Народной милиции ДНР заявили об усилении украинской группировки отрядами националистов и переброске натовского вооружения.

С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

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