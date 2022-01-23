Турция заключила первый экспортный контракт на поставку боевых БЛА Bayraktar Akinci

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar Akinci, двигатели которого, как ранее заявляли в Киеве, будет поставлять Украина. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор компании - производителя БЛА Baykar Makina Халук Байрактар.

"Заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БЛА Bayraktar Akinci. Поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год", - приводит его слова Anadolu Ajansi. Гендиректор Baykar Makina не уточнил, с какой страной заключен данный контракт.

Байрактар также заявил о "повышенном спросе на БЛА Bayraktar ТБ-2. "Контракты на их закупку были заключены с 16 странами", - добавил он.

12 ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что две компании страны - госпредприятие "Ивченко-Прогресс" и предприятие "Мотор Сич" - подписали контракты на поставку двигателей для турецких БЛА.

Турция в последние годы наладила производство боевых БЛА не только для обеспечения потребностей своих вооруженных сил, но и для экспорта. На данный момент уже шесть государств являются операторами БЛА Bayraktar ТБ-2: Азербайджан, Катар, Ливия, Марокко, Польша и Украина. БЛА этого типа применялись в боевых действиях в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Между тем в 2021 году Турция поставила Украине ударные БЛА Bayraktar, которые позднее были задействованы в Донбассе, что запрещено минскими соглашениями. Обеспокоенность в связи с сообщениями об их применении украинскими вооруженными силами выразили внешнеполитические ведомства Германии и Франции.