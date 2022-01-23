СМИ: армия Сирии размещает семьи беженцев в подконтрольных ей районах Хасеке

БЕЙРУТ, 23 января. /ТАСС/. Солдаты сирийской армии оказывают помощь беженцам, покинувшим кварталы Гувейран и Хай-эз-Зухур на южной окраине города Хасеке, куда проникли террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в воскресенье агентство SANA. По его информации, поток беженцев усилился после того, как самолеты ВВС США и бронетехника начали наносить удары по террористам, укрывшимся на территории тюрьмы Эс-Синаа.

Сирийские военнослужащие открыли безопасные проходы в центральные районы Хасеке, которые находятся под их контролем. По сведениям агентства, за последние часы туда переместилось 2,6 тыс. семей, покинувших свои дома. Беженцам предоставлены временное жилье, вода, лекарства, отопительные приборы и продовольствие.

Ранее МИД Сирии осудил неизбирательные удары ВВС США по гражданским объектам в провинциальном центре Хасеке (630 км от Дамаска), где идут бои между курдскими формированиями из "Сил демократической Сирии" (СДС) и террористами. В заявлении внешнеполитического ведомства арабской республики отмечалось, что "жертвами этих варварских действий стали мирные граждане, в том числе женщины, дети и старики".

20 января банда ИГ, проникшая в кварталы Гувейран и Хай-эз-Зухур, взяла штурмом тюрьму Эс-Синаа, где содержатся свыше 3,5 тыс. заключенных, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Напавшие боевики подорвали у входа на территорию пенитенциарного учреждения два заминированных автомобиля, чтобы облегчить побег заключенным.

По сведениям телеканала Al Hadath, отряды СДС в ходе операции по подавлению мятежа уничтожили за истекшие четыре дня в Хасеке 77 террористов, потери курдских бойцов составили 39 человек убитыми, погибли также 7 мирных граждан. Курдские формирования, которые контролируют большую часть северо-восточной провинции, к текущему моменту сумели задержать 136 террористов, бежавших из тюрьмы.

Весной 2019 года отряды СДС при поддержке западной коалиции под эгидой США ликвидировали последний форпост террористов в Эль-Багузе на восточном берегу реки Евфрат, сотни сдавшихся в плен боевиков ИГ были перемещены оттуда в тюрьму Эс-Синаа.