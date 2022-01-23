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Блинкен заявил, что США оглашали схожие с британскими версии о планах России на Украине

Госсекретарь США также сообщил, что Соединенные Штаты не пойдут на компромисс в вопросе политики "открытых дверей" НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен AP Photo/Alex Brandon
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать версии Великобритании о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине, но отметил, что Вашингтон уже давно выступал с подобными предупреждениями. С этим заявлением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в воскресенье в эфире телеканала CNN.

"Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично", - сказал он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что британская сторона заранее готовила вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя.

Блинкен напомнил, что США ранее на этой неделе ввели санкции против четырех украинцев, связанных, по версии американского финансового ведомства, с "причиняющими вред действиями России за рубежом". По словам госсекретаря, США "ввели санкции против агентов России, находящихся на Украине украинцев, пытающихся дестабилизировать правительство". "Это в полной мере является частью российского набора инструментов. Он включает в себя действия от масштабного вмешательства или вторжения на Украину до таких попыток дестабилизировать ситуацию или свергнуть правительство. Очень важно, чтобы люди были предупреждены о такой возможности", - утверждал Блинкен.

По версии госсекретаря США, "Россия, как всегда, готовит множество различных вариантов относительно дальнейших действий, в том числе на Украине, это один из них".

Также Блинкен сообщил, что США не пойдут на компромисс в вопросе политики "открытых дверей" НАТО. 

По его словам, у США и России есть возможность найти точки соприкосновения в таких сферах, касающихся европейской безопасности, как "контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности, снижение рисков, размещение ракетных систем". "В то же время я ясно дал понять министру иностранных дел [РФ Сергею] Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым мы ни на йоту не допускаем компромисса, например политика открытых дверей НАТО, право стран решать с кем и в какие альянсы они хотят вступать", - заявил Блинкен.

Ранее МИД Великобритании выступил с утверждениями, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. МИД России, комментируя заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины, призвал британских коллег перестать заниматься провокациями.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британская сторона заранее готовила вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя.

Теги
УкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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